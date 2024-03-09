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Ферстаппен выиграл гонку Ф-1 в Джидде, Перес — 2-й, Леклер — 3-й

Ферстаппен выиграл гонку Ф-1 в Джидде, Перес — 2-й, Леклер — 3-й
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На трассе в Джидде завершился Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал ещё один пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Замкнул тройку сильнейших пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +13.643.
3. Шарль Леклер («Феррари») +18.639.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +32.007.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +35.759.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +39.936.
7. Оливер Берман («Феррари») +42.679.
8. Ландо Норрис («Макларен») +45.708.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +47.391.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:16.996.
11. Александер Албон («Уильямс») +1:28.354.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:45.737.
13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
14. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
15. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
16. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.
17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.

Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альпин») сошли.

Формула-1 2024. Этап 2, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
09 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:20:43.273
2
Серхио Перес
Red Bull
+13.643
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+18.639
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