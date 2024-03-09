Ферстаппен выиграл гонку Ф-1 в Джидде, Перес — 2-й, Леклер — 3-й

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На трассе в Джидде завершился Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал ещё один пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Замкнул тройку сильнейших пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +13.643.

3. Шарль Леклер («Феррари») +18.639.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +32.007.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +35.759.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +39.936.

7. Оливер Берман («Феррари») +42.679.

8. Ландо Норрис («Макларен») +45.708.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +47.391.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:16.996.

11. Александер Албон («Уильямс») +1:28.354.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:45.737.

13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

14. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

15. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

16. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.

17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.

Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альпин») сошли.