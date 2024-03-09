18-летний Оливер Берман прокомментировал успешный дебют в Формуле-1

Резервный пилот «Феррари» британец Оливер Берман, сегодня, 9 марта, дебютировавший в «Королевских гонках», прокомментировал своё выступление.

Напомним, Берман заменил испанца Карлоса Сайнса, госпитализированного с приступом аппендицита, и финишировал в гонке седьмым.

«Вы, вероятно, видите, что я выгляжу не лучшим образом. Гонка получилась фантастической, я отдал все силы. Меня шокировало то, насколько быстры мы были, прибавляя с каждым кругом. Концовка получилась особенно невероятной, когда меня начали преследовать два парня на «софте», и я не мог расслабиться. Я постоянно смотрел в зеркало, это был по-настоящему захватывающий опыт.

Кажется, мой последний круг получился быстрейшим. Я решил посмотреть, на что я способен. Это было по-настоящему весело, я чувствовал себя уверенно», — приводит слова Бермана Sky Sports.