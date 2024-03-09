18-летний Оливер Берман признан пилотом дня в своей первой гонке Ф-1

Резервный пилот «Феррари» британец Оливер Берман, сегодня, 9 марта, дебютировавший в «Королевских гонках», признан гонщиком дня на Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, Берман заменил испанца Карлоса Сайнса, госпитализированного с приступом аппендицита, и финишировал в гонке седьмым.

Отметим, что на момент выступления Берману было 18 лет, 10 месяцев и один день, британец вошёл в тройку самых молодых дебютантов Формулы-1 в истории. Первое место в списке занимает трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен (17 лет 166 дней), вторым идёт Лэнс Стролл (18 лет 148 дней).

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +13.643

3. Шарль Леклер («Феррари») +18.639

4. Оскар Пиастри («Макларен») +32.007

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +35.759

6. Джордж Расселл («Мерседес») +39.936

7. Оливер Берман («Феррари») +42.679

8. Ландо Норрис («Макларен») +45.708

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +47.391

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:16.996

10. Александер Албон («Уильямс») +1:28.354