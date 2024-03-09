Джордж Расселл: мы пока не нашли оптимальных настроек машины

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свою гонку на Гран-при Саудовской Аравии, где он занял шестое место.

«Это был непростой вечер. Я проехал почти 40 кругов в полутора секундах от Фернандо Алонсо, но так и не смог его обогнать. На прямой у меня был слипстрим, но я не смог подобраться к нему достаточно близко, чтобы оказать реальное давление. В итоге шестое место это справедливый результат для нас. Определённо мы пока не нашли оптимальные настройки этой машины.

В целом нам нужно добиться чуть большей скорости. У нас есть потенциал, но мы не раскрыли его в нужный момент. Нам нужно найти причину и улучшить ситуацию перед Мельбурном. Нам нужно прибавить, чтобы приблизиться к «Ред Булл». Предстоит много работы, но я верю в команду», — приводит слова Джорджа Расселла пресс-служба «Мерседеса».