Хюлькенберг: Албон сказал, что Магнуссен так сражался за меня, словно он мой брат

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал помощь со стороны напарника по команде Кевина Магнуссена, которая помогла немцу финишировать десятым на Гран-при Саудовской Аравии. Датчанин осознанно ехал медленнее, чем мог, собрал за собой «паровозик» и позволил Хюлькенбергу оторваться на достаточное расстояние, чтобы оказаться впереди всей этой группы после пит-стопа.

«Я слышал, что он на протяжении нескольких кругов „расставил локти“ максимально широко! Алекс Албон сказал мне, что Кевин так сражался за меня, словно он мой брат, и интересовался, зачем он так жертвовал собой ради напарника! Позднее по ходу сезона я ему отплачу.

В целом темп был нормальный у всех команд-середняков. Полагаю, что мы были более-менее на одном уровне. Всё было очень плотно — в пределах одной-двух десятых. Но если посмотреть на людей впереди, то следующая машина в 30 секундах — это серьёзный разрыв", — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total.