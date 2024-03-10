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Хюлькенберг: Албон сказал, что Магнуссен так сражался за меня, словно он мой брат

Хюлькенберг: Албон сказал, что Магнуссен так сражался за меня, словно он мой брат
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Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал помощь со стороны напарника по команде Кевина Магнуссена, которая помогла немцу финишировать десятым на Гран-при Саудовской Аравии. Датчанин осознанно ехал медленнее, чем мог, собрал за собой «паровозик» и позволил Хюлькенбергу оторваться на достаточное расстояние, чтобы оказаться впереди всей этой группы после пит-стопа.

«Я слышал, что он на протяжении нескольких кругов „расставил локти“ максимально широко! Алекс Албон сказал мне, что Кевин так сражался за меня, словно он мой брат, и интересовался, зачем он так жертвовал собой ради напарника! Позднее по ходу сезона я ему отплачу.

В целом темп был нормальный у всех команд-середняков. Полагаю, что мы были более-менее на одном уровне. Всё было очень плотно — в пределах одной-двух десятых. Но если посмотреть на людей впереди, то следующая машина в 30 секундах — это серьёзный разрыв", — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total.

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