В «РБ» назвали поведение Магнуссена неспортивным и пообещали обратиться в ФИА

Спортивный директор команды «РБ» Алан Пермейн заявил, что его гоночный коллектив крайне недоволен действиями Кевина Магнуссена, опередившего Юки Цуноду за пределами трассы и потом оттормозившего целую группу гонщиков в интересах своего партнёра по команде Нико Хюлькенберга.

«Мы выбрали Юки для старта шины „медиум“, а когда выехала машина безопасности, то зазвали его за „хардом“. То, что произошло потом, трудновато принять. Магнуссен выехал за пределы трассы, чтобы специально оказаться впереди Юки и затем замедлить его на две секунды на круге, что позволило Хюлькенбергу, который ещё не останавливался, создать отрыв и, конечно же, выехать с пит-стопа впереди всех машин. Для меня такое не выглядит корректным, это самое настоящее неспортивное поведение. Я уверен, что мы и другие команды пообщаемся с ФИА об этом с прицелом на будущие гонки», — приводит слова Пермейна пресс-служба «РБ».