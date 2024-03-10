Спорткар Ferrari превратили в симулятор с двумя рулями. Его хотят купить за $ 16 тыс.

На онлайн-площадке Collecting Cars на аукцион выставлена необычная Ferrari 458 — автомобиль превратили в гоночный симулятор с двумя рулями, расположенными на месте водителя и пассажира. Торги завершатся во вторник, 12 марта, а в данный момент самая высокая ставка за необычный лот — $ 12 750 (около $ 16,4 тыс.).
Салон симулятора, созданного в Ferrari 458
Фото: collectingcars.com
Отмечается, что автомобиль-симулятор создан в британской авторизованной Ferrari мастерской Chartwell. Симулятор оборудован рулями-джойстиками Thrustmaster TS-PC Ferrari с реалистичной обратной связью и педальными узлами Fanatec Clubsport с функцией вибрации.
У симулятора спортивные кресла
Фото: collectingcars.com
Внутри Ferrari 458 размещена гидравлическая платформа Next Level Racing Motion Platform V3, обеспечивающая ощущения смещения центра тяжести и перепада высот, а также спортивные ковшеобразные кресла Sparco. Предустановленный в Ferrari 458 симулятор — это iRacing.