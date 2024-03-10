Джереми Кларксон иронично прокомментировал дебют Бермана в Ф-1

Звёздный британский телеведущий Джереми Кларксон прокомментировал дебют соотечественника Оливера Бермана в Формуле-1.

Напомним, Берман, являющийся резервным пилотом «Феррари», заменил на Гран-при Саудовской Аравии испанца Карлоса Сайнса, госпитализированного с приступом аппендицита, и финишировал в гонке седьмым.

«Оливер Берман. Абсолютно фантастический результат. Я бы разбился», — написал Кларксон в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, что на момент выступления Берману было 18 лет, 10 месяцев и один день, британец вошёл в тройку самых молодых дебютантов Формулы-1 в истории. Первое место в списке занимает трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен (17 лет 166 дней), вторым идёт канадец Лэнс Стролл (18 лет 148 дней).