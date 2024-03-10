В «Кик-Заубере» высказались о второй подряд проблеме во время пит-стопа

Управляющий директор Sauber Group Алессандро Алунни Брави прокомментировал уже вторую подряд проблему, возникающую у «Кик-Заубера» во время пит-стопа.

«Выступление Чжоу было хорошим и стабильным. Решение оставить его на трассе, когда появился сейфти-кар, позволило ему сражаться за очки с Кевином [Магнуссеном] и Нико [Хюлькенбергом]. К сожалению, во время пит-стопа мы столкнулись с проблемой, подобной той, что произошла на прошлой неделе в Бахрейне. Наш технический персонал не виноват, но причина требует тщательного расследования. В разгар такой высококонкурентной гонки мы не можем позволить себе никаких незначительных проблем и должны выкладываться на 100%. Мы с уверенностью смотрим вперёд, готовимся к Гран-при в Австралии, будем бороться за очки», — приводит слова Алунни Брави пресс-служба «Кик-Заубера».

Напомним, вчера в Саудовской Аравии завершился второй этап Формулы-1 сезона-2024. Победителем гонки стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Пилоты «Кик-Заубера» Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу заняли заключительные позиции (17 и 18).