Источник: есть вероятность, что Алонсо заменит Ферстаппена в «Ред Булл» уже в этом году

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен всё ещё может разорвать контракт с командой на фоне скандала, который связан с Кристианом Хорнером, утверждает Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Сообщается, что Макс и его отец Йос не настроены сотрудничать с Хорнером.

Более вероятен вариант, при котором Ферстаппен-младший отработает нынешний сезон до конца, однако не исключается и развитие событий, при котором голландец уйдёт из «Ред Булл», не дожидаясь завершения чемпионата-2024.

Досрочный уход Ферстаппена может привести к «эффекту домино»: Ферстаппен заменит Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», а тот уже в 2024 году займёт место Карлоса Сайнса в «Феррари». Что же до вакансии в «Ред Булл», то её займёт пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.