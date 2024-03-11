«Мы далеки от остальных». Куартаро высказался о неудачном старте сезона в MotoGP

Французский мотогонщик «Ямахи» Фабио Куартараро высказался по поводу неудачного старта сезона MotoGP.

На стартовом Гран-при Катара Куартаро занял 11-е место.

«Все так, как есть, именно здесь вы видите разницу между теми, кто упорно работает, а кто нет.

Мы сейчас очень далеки от остальных, конечно, это очень сложно, потому что я знаю, какой у меня потенциал, и знаю, где я могу быть. В этом году мы еще дальше от остальных, чем в прошлом, потому что, хотя мотоцикл у нас лучше, остальные все равно намного лучше.

В этой гонке у меня было много трудностей, но, честно говоря, я был гораздо осторожнее с шинами, и надеюсь, что мы сможем найти решение для устранения проблем. Сегодня я гораздо больше работал над трекшн-контролем, чтобы сберечь шины. Сейчас проблема заключается в первых кругах, у нас нет потенциала, и я не могу атаковать на старте», — приводит слова Куартаро Motorcyclenews.