Отец Хэмилтона показал отношение к решению сына перейти в «Феррари»

Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона Формулы-1 и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, прокомментировал решение сына перейти в «Феррари». В нынешнем сезоне британский гонщик будет продолжать выступать за «Мерседес», а к «Скудерии» присоединится в 2025 году.

«Это часть моей мечты. Часть его мечты. Это одна из вещей, о которых мечтаешь, будучи маленьким ребёнком. Каждый хочет участвовать в гонках за «Феррари». Все мы любим предыдущие команды, «Макларен» и «Мерседес», но оказаться за рулём красной машины – предел мечтаний», — приводит слова Энтони издание PlanetF1 со ссылкой на Viaplay.

Ранее Энтони ответил, правда ли, что Льюис даже не сообщил ему, что ведёт переговоры с итальянской командой.