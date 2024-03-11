The Sun: враги Хорнера чётко дали понять, что не сдадутся

Недоброжелатели руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера будут стремиться и дальше предпринимать различные действия с целью испортить его репутацию. Об этом информирует The Sun со ссылкой на свои источники. При этом отмечается, что босс австрийской команды вместе с женой Джери Хорнер (Холлиуэлл) готовы дать решительный ответ.

«Источник The Sun сообщил: «Враги Кристиана чётко дали понять, что не сдадутся. Однако он вместе с Джери остаются сильными и сразятся с ними», — говорится в сообщении издания.

Напомним, ранее в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса команды обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. Впоследствии стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде.