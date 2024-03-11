Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

The Sun: враги Хорнера чётко дали понять, что не сдадутся

The Sun: враги Хорнера чётко дали понять, что не сдадутся
Комментарии

Недоброжелатели руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера будут стремиться и дальше предпринимать различные действия с целью испортить его репутацию. Об этом информирует The Sun со ссылкой на свои источники. При этом отмечается, что босс австрийской команды вместе с женой Джери Хорнер (Холлиуэлл) готовы дать решительный ответ.

«Источник The Sun сообщил: «Враги Кристиана чётко дали понять, что не сдадутся. Однако он вместе с Джери остаются сильными и сразятся с ними», — говорится в сообщении издания.

Напомним, ранее в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса команды обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. Впоследствии стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде.

Материалы по теме
Назван ход, который готовится сделать отстранённая из «Ред Булл» женщина по делу Хорнера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android