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Вассёр назвал причину успешного выступления Бермана в Саудовской Аравии

Вассёр назвал причину успешного выступления Бермана в Саудовской Аравии
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о выступлении резервиста команды британца Оливера Бермана на минувшем Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, Берман заменил испанца Карлоса Сайнса, госпитализированного с приступом аппендицита, и финишировал в гонке седьмым.

«Он был спокоен с самого начала. Это было очень важно для уикенда, нужно понимать, что на вас оказывается давление, ему говорят об историческом моменте, что он самый молодой в истории «Феррари» и тому подобное… Очевидно, для него это огромное давление.

В конце концов, он смог выбросить всё это из головы и сосредоточиться на реальной цели. У него была понятная задача, насколько я понимаю, он не сосредотачивался на мелочах, и всё прошло хорошо», — приводит слова Вассёра официальный сайт Формулы-1.

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