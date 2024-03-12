Фелипе Масса сделал заявление после своих исков против ФИА, Ф-1 и Экклстоуна

Бывший бразильский пилот Формулы-1 Фелипе Масса дал комментарий по поводу своих исков в Верховный суд Лондона к Международной автомобильной федерации (ФИА), руководству Формулы-1 (FOM), а также к бывшему главе серии Берни Экклстоуну.

«Я всегда говорил, что буду бороться до конца. Поскольку ФИА и FOM решили ничего не предпринимать, мы будем добиваться возмещения за историческую несправедливость в суде. Теперь дело за юристами. Они полностью уполномочены делать всё необходимое, чтобы справедливость в спорте восторжествовала», — приводит слова Массы ge.globo.

Иски Фелипе связаны с тем, что бразильский гонщик настаивает на отмене результатов Гран-при Сингапура из-за умышленной аварии, в которой признался бывший пилот «Рено» Нельсон Пике-младший. В случае отмены результатов той гонки Фелипе Масса опередил бы Льюиса Хэмилтона в личном зачёте сезона-2008.