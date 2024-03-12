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«Вильнёв использовал нелегальное топливо, ищу адвоката». Френтцен пошутил над Массой

«Вильнёв использовал нелегальное топливо, ищу адвоката». Френтцен пошутил над Массой
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Бывший пилот Формулы-1 Хайнц-Харальд Френтцен высказался по поводу иска бразильского экс-пилота Фелипе Массы по поводу отмены результатов Гран-при Сингапура в сезоне-2008.

«Я думаю, что Жак в 97-м году использовал нелегальное топливо, я тоже ищу адвоката.

Но если говорить серьёзно, то моё мнение таково: спорт, который мы любим, хорош настолько, насколько он создан для этого. Традиционные правила гласят, что через два часа после подтверждения официальных результатов нет возможности подать апелляцию. Для простоты. Спорт Формулы-1 создан для развлечения. По крайней мере, такова была моя должностная инструкция, когда я въезжал в чужую страну», — написал Френтцен в социальных сетях.

Напомним, иски Массы связаны с тем, что бразильский пилот настаивает на отмене результатов Гран-при Сингапура из-за умышленной аварии, в которой признался бывший пилот «Рено» Нельсон Пике-младший. В случае отмены результатов той гонки Фелипе Масса опередил бы Льюиса Хэмилтона в личном зачёте сезона-2008.

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