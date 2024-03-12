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Джордж Расселл дал понять, считает ли Бермана достойным выступления в Формуле-1

Джордж Расселл дал понять, считает ли Бермана достойным выступления в Формуле-1
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал дебютное выступление в Формуле-1 своего соотечественника, резервиста «Феррари» Оливера Бермана. На Гран-при Саудовской Аравии 18-летний гонщик выступил вместо испанца Карлоса Сайнса, госпитализированного с приступом аппендицита, и финишировал седьмым.

«Я действительно ожидаю увидеть его на стартовой решётке в следующем году или через год после этого. Он проделал потрясающую работу, выступив на чрезвычайно сложной трассе. Он превзошёл все ожидания и удивил многих. Оливер явно с самого начала был уверен в том, что сможет довести машину до предела», — приводит слова Расселла Daily Mail.

Ранее о Бермане высказался советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

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