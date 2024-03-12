Tesla внесла в чёрный список клиента, попытавшегося перепродать Cybertruck

Один из участников форума Cybertruck Owner’s Club рассказал, что компания Tesla отказала ему в приобретении новых автомобилей, когда обнаружила его объявления о перепродаже электропикапа Cybertruck.

Ранее в Tesla объявили, что будут бороться с перекупщиками, а владельцам Cybertruck в течение года запрещено перепродавать автомобиль. В случае нарушения этого запрета владельцу электропикапа грозил штраф от $ 50 тыс.

Издание CarBuzz тем временем отмечает, что в случае пользователя с аккаунтом malinecentral самого факта перепродажи автомобиля не было, но санкции всё равно были применены. «Я ничего никому не продавал. Я опубликовал несколько объявлений, но лишь для того, чтобы прощупать рынок», — цитирует malinecentral CarBuzz.

В письме, которое Tesla отправила клиенту, отмечается, что два его бронирования отменены, а залог возвращён, однако в будущем при попытке оформить заказ на один из автомобилей компании бронь будет отменена без возврата средств.