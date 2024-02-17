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Tesla Cybertruck начали ржаветь. Они сделаны из нержавеющей стали

Tesla Cybertruck начали ржаветь. Они сделаны из нержавеющей стали
Tesla Cybertruck
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Владельцы новейших электропикапов Tesla Cybertruck начали жаловаться на появление ржавчины на кузове автомобиля. Несмотря на то что многие виды нержавеющей стали подвержены ржавчине, владельцы удивлены, что коррозия началась так рано — автомобили начали доставлять лишь пару месяцев назад.

Владельцы машин отмечают, что на отдельных панелях появляются небольшие точки ржавчины. Судя по всему, они возникли после того, как Cybertruck проехал под дождём. Ещё одной из причин может быть металлическая пыль, которая оседает на корпусе автомобиля после перевозки по железной дороге.

«Консультант предупреждал, что под дождём могут появиться следы ржавчины. Я слышал, что DeLorean не стоит выводить из гаража в дождь, но не думал, что с Tesla Cybertruck то же самое», — пишет на форуме клуба владельцев Cybertruck один из них.

Отметим, что это уже не первые проблемы, с которыми столкнулись владельцы Cybertruck. Так, выяснилось, что запас хода новинки на 20% меньше заявленного. Кроме того, Tesla обязана отозвать более двух миллионов автомобилей, в том числе Cybertruck, из-за слишком маленького шрифта. А во время заморозков в Чикаго перестали работать зарядные станции Tesla Supercharger.

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