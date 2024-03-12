Шмидт: Берман — главный кандидат на роль пилота «Хааса» в 2025 году

Резервист «Феррари» Оливер Берман может стать пилотом «Хааса» в следующем сезоне. Об этом сообщает обозреватель Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт.

По данным источника, «Феррари» хотела, чтобы Берман оказался в «Хаасе» уже в этом году. Но американская команда, у которой были проблемы с автомобилем, сначала решила устранить недочёты, прежде чем брать новичка. Отмечается, что Берман является главным кандидатом на роль нового пилота «Хааса» в следующем году. Что касается нынешних пилотов команды, Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена, то их будущее под вопросом. Хюлькенберг близок к тому, чтобы перейти в «Кик-Заубер». А будущее Магнуссена в «Хаасе» зависит от результатов в текущем сезоне.

Напомним, на Гран-при Саудовской Аравии 18-летний Оливер Берман выступил вместо пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, госпитализированного с приступом аппендицита. Берман финишировал седьмым и был признан гонщиком дня.