Журналист Бишоп — об исках Массы: он просто хочет немного бабла

Известный журналист Мэтт Бишоп прокомментировал информацию о том, что экс-пилот Формулы-1 Фелипе Масса подал иски в Верховный суд Лондона к Международной автомобильной федерации (ФИА), руководству Формулы-1 (FOM), а также к бывшему главе серии Берни Экклстоуну.

«Я знаю Фелипе Массу. Он хороший пилот и приятный парень. Но, думаю – и это мои спекуляции, у меня нет чётких сведений – кто-то с ним связался и сказал: «Мы можем кое-что для тебя сделать, ты заработаешь кучу денег». И, разумеется, они – вероятно, адвокаты – тоже хотят заработать.

Подозреваю, он и сам не думает, что сможет отменить результат и получить звание чемпиона, он просто хочет немного бабла», – приводит слова Бишопа PlanetF1.

Напомним, иски Массы связаны с тем, что бразильский гонщик настаивает на отмене результатов Гран-при Сингапура из-за умышленной аварии, в которой признался бывший пилот «Рено» Нельсон Пике-младший. В случае отмены результатов той гонки Фелипе Масса опередил бы Льюиса Хэмилтона в личном зачёте сезона-2008.