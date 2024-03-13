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Rolls-Royce отметит 120-летие ограниченной серией Ghost. Таких машин будет чуть более ста

Rolls-Royce отметит 120-летие ограниченной серией Ghost. Таких машин будет чуть более ста
Rolls-Royce Ghost Prism
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Компания Rolls-Royce в 2024 году отмечает своё 120-летие и в честь этой годовщины выпустит ограниченную серию автомобилей Ghost Prism. Таких машин будет создано лишь 120 экземпляров, и каждый из них, утверждают создатели, станет неподвластным времени символом уникального вкуса.

Rolls-Royce Ghost Prism

Rolls-Royce Ghost Prism

Фото: Rolls-Royce

В основе Rolls-Royce Ghost Prism лежит такой же 6,75-литровый V12, как у стандартного Prism второго поколения. Этот двигатель выдаёт 570 лошадиных сил. До 60 миль в час (97 км/ч) Rolls-Royce Ghost разгоняется за 4,3 секунды, а его максимальная скорость оценивается в 249 км/ч.

Rolls-Royce Ghost Prism

Rolls-Royce Ghost Prism

Фото: Rolls-Royce

Отметим, что чуть ранее в Rolls-Royce представили эксклюзивный Arcadia Droptail, созданный по индивидуальному проекту для владельца из Сингапура. В общей сложности будет построено лишь четыре экземпляра Droptail, и Arcadia — третий из них.

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