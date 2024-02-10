Британские тюнеры показали уникальный Rolls-Royce Phantom II для актёра из «Аквамена»

Британская компания Electrogenic показала уникальный проект электромобиля на базе Rolls-Royce Phantom II 1929 года, созданный для актёра Джейсона Момоа, в первую очередь известного по роли Аквамена.

Rolls-Royce Phantom II Джейсона Момоа Фото: Electrogenic

В этом электромоде вместо бензинового шестицилиндрового двигателя установлен электромотор мощностью в 204 лошадиные силы, что в четыре раза превышает мощность оригинальной силовой установки (40–50 л. с.).

Силовая установка Rolls-Royce Phantom II от Electrogenic Фото: Electrogenic

По словам создателей, это была их самая амбициозная и сложная работа, она в общей сложности заняла 18 месяцев и потребовала в том числе детальной переработки рычагов и тормозной системы.

Rolls-Royce Phantom II Джейсона Момоа Фото: Electrogenic

В Electrogenic отмечают, что все их модификации выполнены таким образом, чтобы при желании изменения можно было откатить назад и восстановить оригинальный автомобиль.