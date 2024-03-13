Албон рассказал, какое наказание должен был понести Магнуссен за обгон вне трассы

Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался по поводу действий Кевина Магнуссена на Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, датчанин опередил Юки Цуноду за пределами трассы и тем самым оттормозил целую группу гонщиков в интересах своего партнёра по команде Нико Хюлькенберга.

«Вы гарантируете своему партнеру по команде очки за свой 10-секундный штраф. Я не думаю, что 5–10 секунд штрафа — это правильно. Я считаю, что нужно вернуть позицию и оставить всё как было.

Магнуссен замедлил эти обгоном всю группу за ним. Вы видели это в этот уикенд. Думаю, любая команда поступит так же, если вы пожертвуете одним гонщиком ради гарантированных очков.

Может быть, топ-команды и не пойдут на это. Но команды среднего уровня, которым нужно брать очки при любой возможности, будут делать это каждый раз. Я думаю, вы увидите, как всё больше гонщиков будут делать это, чтобы гарантировать партнёру по команде очки», — приводит слова Албона pitdebrief.