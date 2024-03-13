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Култхард обозначил позицию по скандальным обвинениям в адрес Кристиана Хорнера

Култхард обозначил позицию по скандальным обвинениям в адрес Кристиана Хорнера
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о недавнем скандале в «Ред Булл», в центре которого оказался его руководитель Кристиан Хорнер. Босса гоночного коллектива обвинили в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. После внутренней проверки обвинения с него были сняты.

«Я думаю, есть те, кто хочет продолжать подливать масла в огонь. И есть также те, кто, просто думая о фанатах, хочет немного большей прозрачности. У каждого своя позиция. Но я считаю, что у всех нас есть право на неприкосновенность частной жизни. Этим делом занималась независимая группа людей, хотя это и не удовлетворит тех, кто хочет копнуть глубже», — приводит слова Култхарда PlanetF1 со ссылкой на Channel 4.

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