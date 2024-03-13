Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко ответил, может ли он и дальше работать с Хорнером в «Ред Булл»

Марко ответил, может ли он и дальше работать с Хорнером в «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу взаимоотношений с руководителем команды Кристианом Хорнером. Ранее сообщалось, что компания «Ред Булл» будто бы начала расследование в отношении Марко. Якобы он подозревается в распространении персональных данных и материалов дела против руководителя гоночного коллектива Кристиана Хорнера, за что ему может грозить отстранение от своей должности.

«Многое прояснилось. Могу ли я по-прежнему работать с Кристианом Хорнером? Мы занимаемся этим уже 19 лет, так почему бы и нет? Однако всё ещё есть некоторые вопросы, которые необходимо решить», — приводит слова Марко издание Mirror со ссылкой на De Telegraaf.

Ранее Марко рассказал, чем на Гран-при Саудовской Аравии пилот команды Макс Ферстаппен впечатлил его больше всего.

Материалы по теме
Марко рассказал, чем на ГП Саудовской Аравии Ферстаппен впечатлил его больше всего
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android