Эстебан Окон рассказал, что в «Альпин» были готовы к неудачному старту сезона

Пилот «Альпин» Эстебан Окон сообщил, что о проблемах с новым болидом A524, которые привели команду к неудачному старту сезона-2024, стало известно ещё в декабре, так что компания была готова к такому результату.

«В декабре на симуляторе мы поняли, что есть некоторые проблемы с машиной, которые нам нужно исправить», — приводит слова Окона RacingNews365.

Вес является одной из ключевых проблем для автомобиля «Альпин». В команде попытались решить её, значительно сократив количество краски на болиде. На A524 присутствует довольно большое количество голого карбона, на что все обратили внимание ещё на презентации болида.

Что касается скорости, то на тестовых заездах французская команда не произвела впечатления и показала не лучшие результаты в первых двух гонках сезона-2024. На Гран-при в Бахрейне пилоты «Альпин» Окон и Гасли заняли 17-е и 18-е места.

Следующий этап сезона-2024 Формулы-1 пройдет в Австралии, на трассе в Мельбурне 24 марта.