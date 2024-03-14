Окон объяснил, как борьба на Гран-при Бахрейна позволит «Альпин» прибавить

Пилот французской гоночной команды «Альпин» Эстебан Окон рассказал, что благодаря соперникам, первые этапы сезона-2024 Формулы-1 дали возможность понять слабые стороны болида.

Я думаю, что мы должны назвать это гонкой, на которой мы приспосабливались к условиям, потому что в какой-то момент мы были практически на 10-м месте. Хотя мы максимально старались до конца, и было много борьбы. Но в конце концов этого оказалось недостаточно. Мы достигли точки, которую не смогли удержать. По сути, мы превзошли возможности машины, но ближе к финишу откатились назад. Теперь очевидно, что нам нужно улучшить к следующим гонкам. Благодаря тому, что мы боролись с соперниками, было легче это обнаружить, чем в Бахрейне. Мы собираемся продолжать работать, настраиваться на хороший результат, и я собираюсь приехать на базу, чтобы мы с командой продолжили искать решения для улучшения болида», — приводит слова Окона Motorsport.

В первых двух гонках сезона-2024 пилоты «Альпин» оказались в конце. На Гран-при в Бахрейне пилоты Окон и Гасли заняли 17-е и 18-е места. На Гран-при Саудовской Аравии Окон оказался на 13-м месте, а Пьер Гасли вовсе сошёл с дистанции.

Следующий этап сезона-2024 Формулы-1 пройдет в Австралии, на трассе в Мельбурне 24 марта.