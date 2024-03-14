Руководитель команды «‎РБ»: наша машина меньше других похожа на «Ред Булл»

Руководитель команды «РБ» Лоран Мекис заявил, что их машина VCARB01 меньше других машин в пелотоне схожа на болид команды «Ред Булл».

«Наша машина это не прошлогодний «Ред Булл». Все без исключения наши соперники пытались черпать идеи, глядя на RB19, мы – тоже. Из истории Формулы-1 мы знаем, что копирование не является чем-то особенным. Однако сейчас в пелотоне нет одинаковых или очень схожих машин. Более того, чисто визуально наша машина менее других похожа на прошлогоднюю RB19.

Никто в «Ред Булл» не хочет нарушать правила. Да, у нас есть общие компоненты, которые допускаются регламентом, ровно, как и у половины пелотона. Однако, мы не видим «Уильямс» на поуле или «Хаас» на подиуме», — приводит слова Мекиса издание Motorsport.