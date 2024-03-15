Продаётся Bugatti, в подарок к которому идёт самый быстрый Rolls-Royce. Цена — $ 3,85 млн

Американская компания Naples Motorsports выставила на продажу автомобиль Bugatti Chiron 2021 года, в подарок к которому идёт Rolls-Royce Wraith 2018-го, сообщает издание Carscoops. Продать Bugatti Chiron в Naples Motorsports готовы за $ 3,85 млн, в то же время Rolls-Royce Wraith, идущий с ним в комплекте, оценивается в $ 240 тыс.

Bugatti Chiron 2021 года Фото: Naples Motorsports

Bugatti Chiron — один из самых известных гиперкаров в мире. Bugatti выпускает этот автомобиль с 2016 года и недавно выпустила последнюю стандартную версию, хотя несколько спецверсий остаются в работе.

Bugatti Chiron 2021 года Фото: Naples Motorsports

Под капотом у автомобиля 8-литровый двигатель W16 мощностью 1500 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 2,4 секунды, а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на уровне 420 км/ч.

Rolls-Royce Wraith 2018 года Фото: Naples Motorsports

Rolls-Royce Wraith — это куда более спокойный гранд-турер класса люкс. С 6,6-литровым твин-турбо двигателем V12 мощностью 632 лошадиные силы он разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 4,4 секунды и считается самым быстрым Rolls-Royce в истории. Максимальная скорость автомобиля ограничена 250 км/ч.