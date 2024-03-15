Сделка «Ред Булл» с «Порше» сорвалась из-за Хорнера – ВВС

Сделка «Ред Булл» с компанией «Порше» по совместной разработке двигателей сорвалась из-за руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на ВВС.

По данным BBC, Кристиан Хорнер был обеспокоен тем, что потенциальная сделка между «Ред Булл» и «Порше» может повлиять на его статус и влияние в команде. Немецкая компания хотела войти в Формулу-1 в качестве партнёра «Ред Булл», переговоры между сторонами шли продуктивно до лета 2022 года. Ныне покойный совладелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц, как считалось, поддерживал этот союз.

Но, как утверждает ВВС, одним из главных противников сделки был руководитель команды Кристиан Хорнер. Якобы он был обеспокоен потерей влияния в команде, так как «Порше» стал бы владельцем 50% акций команды.

В итоге сделка окончательно сорвалась в сентябре 2022 года, а в 2023-м «Ред Булл» договорился о партнёрстве с компанией «Форд».