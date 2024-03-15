Вассёр объяснил, почему в Джидде за «Феррари» выступил Берман, а не Шварцман

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился подробностями решения пригласить юниора Оливера Бермана на замену боевому пилоту команды Карлосу Сайнсу во время Гран-при Саудовской Аравии. Напомним, испанец был госпитализирован из-за обострения аппендицита. Напомним, помимо Бермана, резервистами «Скудерии» являются россиянин Роберт Шварцман и итальянец Антонио Джовинацци.

«Я принял решение ещё зимой, потому что в прошлом году мне показалось немного глупым просить Антонио провести 22 или 24 гонки параллельно с WEC. Программа LMH очень важна для нас. Это огромный вызов, и я не хочу просить Антонио или Роберта Шварцмана поехать с нами на Формулу-1 до или после их этапов. Вот почему мы решили, что, когда Олли с нами, он будет запасным, а когда его нет с нами, он будет работать на симуляторе», — приводит слова Вассёра Motorsport.