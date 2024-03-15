Эксперт оценил шансы Квята показать свой лучший результат во втором дивизионе NASCAR

Знаменитый американский журналист, специализирующийся на освещении серии NASCAR уже более 30 лет, Боб Покрасс прокомментировал возвращение российского гонщика Даниила Квята. Квят выступит на этапе NASCAR Xfinity Series (второго общенационального дивизиона национальной ассоциации), который пройдёт 23 марта на «Трассе Америк» в Остине. На этом автодроме россиянин шесть раз выступал в Формуле-1, однако на сток-карах на ней прежде не ездил.

«Может ли Квят показать лучший для себя результат? Будет трудно, если не будет поддержки от команды из Nascar Cup, ведь его команда сейчас занимает 34-е место в общем зачёте. Так что эта гонка — просто чтобы Квят получил дополнительный опыт за рулём сток-кара. А его опыт поможет ему на пит-стопах», — сказал Боб Покрасс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Коловым.

В своей пока единственной гонке в дивизионе Xfinity Квят стал 15-м в Шарлотте в 2022 году.