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В «Макларене» рассказали, когда сделают первое большое обновление машины

В «Макларене» рассказали, когда сделают первое большое обновление машины
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, когда британская команда проведёт первое крупное обновление своей машины в сезоне-2024 Формулы-1.

«У нас есть некоторые небольшие новинки для Гран-при Австралии и, надеюсь, Гран-при Японии, но они добавят считаные миллисекунды. Затем, надеюсь, в первой трети сезона у нас будет серьёзный апгрейд. Он будет готов к шестому или седьмому этапу (Майами и Имола. — Прим. «Чемпионата»).

Думаю, мы можем лучше понять, как работает наша машина. В Джидде мы немного изменили подход к выбору настроек между двумя машинами. Мне кажется, мы получили интересные результаты – как негативные, так и позитивные. Но эта оптимизация может принести примерно 0,1 секунды на круге. Никакого волшебства нет. Во многом вопрос состоит в адаптации к конкретной трассе», — приводит слова Стеллы издание Autosport.

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