В Италии разработали систему, которая при помощи ИИ будет следить за границами трассы

В Италии на трассе Валлелунга была продемонстрирована новая система, использующая искусственный интеллект, которая будет следить за соблюдением ограничений трассы.

Как сообщает RaceFans, новую технологию разработала итальянская инжиниринговая компания Mermec. Её система анализирует кадры, полученные с сети камер на трассе, в режиме реального времени, помечая потенциальные нарушения и отправляя видеофрагменты дирекции гонки. Президент Автомобильного клуба Италии Анджело Стикки Дамиани охарактеризовал систему как «превосходную, инновационную и надёжную».

Генеральный директор Mermec Engineering Никколо Кьеррони отметил, что эта идея родилась в результате взаимодействия с руководством гонок, которым приходится рассматривать множество отчётов о нарушениях гонщиками пределов трассы, которые зачастую нечётко зафиксированы. Формула-1 столкнулась с этой проблемой на прошлогоднем Гран-при Австрии, где было наложено 20 штрафов за выезд за пределы трассы, многие из которых были обработаны уже после финиша.

Ранее сообщалось, что ФИА ужесточит штрафы за нарушение границ трассы с пяти до десяти секунд.