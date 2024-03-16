Стало известно, кто будет гоночным инженером Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Новым гоночным инженером Льюиса Хэмилтона в «Феррари», куда он перейдёт в 2025 году, станет Риккардо Адами. Об этом сообщает итальянское издание Formula Uno Analisi Tecnica.

Нынешний гоночный инженер Льюиса Хэмилтона Питер Боннингтон, с которым 39-летний британский гонщик выиграл в «Мерседесе» шесть из семи своих чемпионских титулов, не сможет перейти в «Феррари», так как в контракте Льюиса с «Мерседесом» есть пункт, запрещающий ему переманивать сотрудников немецкой команды в другие коллективы Формулы-1.

Адами работает в «Феррари» с Карлосом Сайнсом с тех пор, как испанец перешёл в «Скудерию» из «Макларена». Примечательно, что Адами получил свою должность после того, как аналогичный пункт контракта не позволил четырёхкратному чемпиону Формулы-1 Себастьяну Феттелю привести за собой из «Ред Булл» Гийома Роклена в 2015 году. С тех пор Адами работал с Феттелем в «Феррари», а затем стал инженером Сайнса.