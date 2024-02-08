Контракт запрещает Хэмилтону переманивать сотрудников «Мерседеса»

Стало известно, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не может переманивать сотрудников немецкой команды в другие коллективы Формулы-1. Об этом сообщает итальянская версия Motorsport.

В контракт Хэмилтона был включен пункт «о недопущении увода», который не позволяет Хэмилтону пригласить Питера Боннингтона или Эндрю Шовлина в «Феррари».

Напомним, Льюис Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года. За это время он успел завоевать с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один трофей он выиграл с «Маклареном». В сезоне Формулы-1 2023 года пилот занял третье место в общем зачёте, набрав 234 очка.

1 февраля стало известно что Хэмилтон покинет «Мерседес» в конце 2024 года и будет представлять итальянский коллектив начиная с сезона-2025.