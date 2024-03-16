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Обвинявшая Хорнера сотрудница «Ред Булл» подала жалобу в ФИА – BBC

Обвинявшая Хорнера сотрудница «Ред Булл» подала жалобу в ФИА – BBC
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Сотрудница «Ред Булл», инициировавшая скандал с руководителем команды Формулы-1 Кристианом Хорнером, подала официальную жалобу в комитет Международной автомобильной федерации (ФИА) по этике.

Женщина просит пересмотреть решение австрийского концерна оправдать Хорнера в деле о «контролирующем поведении».

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц обвинила Кристиана Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.

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