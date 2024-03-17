ФИА прокомментировала слух о поданной на Хорнера жалобе

Международная автомобильная федерация (ФИА) прокомментировала слух о жалобе, поданной на руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Запросы и жалобы обрабатываются в ФИА сотрудником по контролю заявлений и комитетом по этике, когда это необходимо. Эти два отдела работают автономно, гарантируя конфиденциальность на протяжении всего процесса. Вследствие этого мы не можем подтвердить получение жалобы и передать комментарии по жалобам, получаемые какой-либо из сторон», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц обвинила Кристиана Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.