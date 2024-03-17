Кевин Магнуссен: мы ещё не уверены, что решили проблему износа шин

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что в команде сомневаются, что им удалось решить одну из главных своих проблем, преследующих американскую команду ещё с прошлого года, связанную с повышенным износом шин.

«Я думаю, что Гран-при Саудовской Аравии был для нас позитивным, несмотря на то что теоретически трасса в Джидде подходила нам не очень хорошо из-за её скоростных характеристик.

Мы были там относительно конкурентоспособны, особенно в гонке, в конце которой у меня был очень хороший темп по сравнению с соперниками. Это является нашей целью в этом сезоне. Но мы всё ещё не уверены, что решили прошлогодние проблемы с износом шин. Нужно провести ещё несколько гонок, но гонка в Джидде – это ещё один положительный признак того, что мы добились прогресса в этом вопросе», — приводит слова Магнуссена RaceFans.

На Гран-при Саудовской Аравии напарник Магнуссена по команде Нико Хюлькенберг заработал одно очко, заняв в гонке 10-е место.