Бывший технический директор: Хэмилтон не имеет понятия, что такое граунд-эффект

Гэри Андерсон, бывший технический директор команд «Джордан», «Стюарт», «Ягуар», считает, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон не понимает, как при нынешнем техническом регламенте сделать машину быстрой.

«После последней гонки Хэмилтон сказал, что в машину необходимо внести большие изменения. Важнейшей частью нынешних машин является днище, но Хэмилтон не знает, какое оно у машин других команд. Вы не обязательно можете видеть то, что заставляет машину работать.

Похоже, он считает, что если «Мерседес» сделает свою машину внешне похожей на «Ред Булл», то она поедет так же быстро. Я так не думаю. Над W15 нужно хорошо поработать, но меня беспокоит, что они до сих пор не понимают, как работает граунд-эффект.

Две первые гонки сезона позволяют предположить, что они всё ещё не решили свои проблемы прошлых двух лет. Им стоит реалистично относиться к своей машине и осознать, что у неё есть недостатки. В некотором смысле они всё ещё обманывают себя. В Бахрейне и Джидде они выглядели хорошо на первых тренировках, а затем становились слабее. Это говорит о том, что в пятницу они ездят на лёгкой машине, чтобы придать себе уверенности, а их соперники постепенно прогрессируют по ходу уикенда, и «Мерседес» опускается на свою истинную позицию.

Они должны более эффективно работать между гонками, а не просто ездить с полупустыми баками, чтобы выглядеть хорошо. Так они ничему не научатся, это всего лишь обманчивое и кратковременное повышение уверенности», — написал Андерсон в своей колонке в The Telegraph.