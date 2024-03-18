В гонке NASCAR Cup Series произошло рекордное количество смен лидера

Пилот команды Joe Gibbs Racing Денни Хэмлин выиграл гонку Food City 500 — пятый этап NASCAR Cup Series сезона-2024, который прошёл на бетонном покрытии шорт-трека «Бристоль Мотор Спидвей». Для Хэмлина это уже 52-я в карьере и четвёртая на овале «Бристоль». Кроме того, триумф Хэмлина стал для Joe Gibbs Racing вторым подряд — предыдущий этап сезона-2024 выиграл партнёр Денни по команде Кристофер Белл.

Отметим, что по ходу гонки лидер менялся 54 раза — и это новый рекорд для заездов высшей лиги NASCAR на коротких овалах. Предыдущим максимумом для гонок на шорт-треках были 40 смен лидера — столько зафиксировано в апрельской гонке на трассе «Бристоль» в сезоне-1991. Победу тогда одержал Прежний рекорд был установлен в апреле 1991 года на этой же трассе — тогда лидер менялся 40 раз, а победу одержал Расти Уоллас.

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В этом году организаторы первенства решили вновь проводить весеннюю гонку в Бристоле на традиционном бетоне — до этого два года подряд перед соревнованиями на автодром завозился грунт, а гонка проходила на грязевом покрытии. Тем не менее у пилотов неожиданно возникли проблемы с резиной — шины изнашивались намного быстрее, чем ожидали участники, а в нескольких случаях дошло до разрыва покрышек.

Представитель Goodyear, монопольного поставщика резины для NASCAR Cup Series, заявил, что инженерам компании ещё предстоит разобраться в причинах повышенного износа. Он отметил, что прошлогодняя гонка на бетонном покрытии «Бристоля», а также недавние тесты, прошли без проблем.

Денни Хэмлин после финиша гонки Фото: twitter.com/JoeGibbsRacing

Решающим в итоге стало время финального пит-стопа: Хэмлин сменил шины за 53 круга до финиша, вернулся в лидеры гонки и финишировал на первом месте. На второй позиции расположился его партнёр по Joe Gibbs Racing Мартин Труэкс, а следом за ним гонку закончили Брэд Кезеловски, Алекс Боуман и Кайл Ларсон.

NASCAR Cup Series. Food City 500, «Бристоль» (топ-10):

1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 500 кругов.

2. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1,0 сек.

3. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +7,2.

4. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +14,3.

5. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +15,1.

6. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») +1 круг.

7. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +1 круг.

8. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1 круг.

9. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1 круг.

10. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1 круг.

Брэду Кезеловски третье место позволило пробиться в топ-16, место в котором позволяет получить путёвку в плей-офф. Вместе с ним в верхнюю часть таблицы поднялся Джон Хантер Немечек, а вот Бубба Уоллас и Остин Синдрик откатились назад и теперь уступают топ-16 15 и 29 очков соответственно.

Борьба за места в топ-16:

1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в Лас-Вегасе.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — победа в Бристоле.

3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — победа в Финиксе.

4. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в «Дайтоне-500».

5. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») — победа в Атланте.

6. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 185 очков.

7. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 178.

8. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 177.

9. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 152.

10. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 151.

11. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 137.

12. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 132.

13. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 125.

14. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 124.

15. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») — 124.

16. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 122.

Пятый этап NASCAR Cup Series — гонка EchoPark Automotive Grand Prix — пройдёт 24 марта на «Трассе Америк» в Остине. Среди её участников будет экс-пилот Формулы-1, чемпион мира по гонкам на выносливость и победитель «24 часов Ле-Мана» Камуи Кобаяси.