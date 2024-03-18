Утекли характеристики электромобиля от Xiaomi. Топовая версия получит более 1000 л. с.

В Сеть утекли технические характеристики всех версий электромобиля от Xiaomi, а также его стоимость. Независимого подтверждения данным из утечки нет, а официально характеристики и стоимость машины будут раскрыты 28 марта — в день начала продаж автомобиля.

Исходя из опубликованных данных, SU7 будет предлагаться в четырёх комплектациях. В базовой версии SU7 получит 299-сильный мотор, сможет достигать 100 км/ч за 5,28 секунды и будет способна развивать 210 км/ч. Стоимость электромобиля в базовой комплектации составит 219 тыс. иен (около 2,8 млн рублей).

У Xiaomi SU7 Pro силовая установка будет развивать 374 лошадиных силы, «сотню» она позволит набирать за 4,68 секунды, а максимальная скорость останется на том же уровне — 210 км/ч. SU7 Max сможет разгоняться уже до 265 км/ч, а 100 км/ч за счёт 673-сильного мотора будет достигать за 2,78 секунды.

В максимальной комплектации — SU7 FE — автомобиль получит двигатель мощностью 1074 лошадиные силы и будет разгоняться до 100 км/ч за 1,98 секунды. Максимальная скорость Xiaomi SU7 FE оценивается в 300 км/ч. Стоимость этой версии машины — 339 тыс. иен (около 4,4 млн рублей).