Автомобиль Xiaomi впервые попал в аварию. Он ещё официально не выпущен

Электромобиль Xiaomi SU7, который ещё не поступил в продажу, попал в аварию. В китайских средствах массовой информации опубликован фотографии повреждённого автомобиля — у него разбиты переднее правое крыло и фара, а также повреждён бампер. Сообщается, что инцидент произошёл во время тестов SU7, а причиной аварии стало отсутствие зимней резины на заснеженной дороге.

Электромобиль Xiaomi SU7 был официально представлен в конце декабря 2023 года. Автомобиль будет выпускаться в двух вариантах: базовом SU7 и более мощном SU7 Pro. В версии SU7 Pro у автомобиля будет полный привод и силовая установка мощностью 673 лошадиные силы.

Сообщается, что Xiaomi SU7 Pro способна разгоняться до 100 км/ч за 2,78 секунды, а её максимальная скорость составляет 265 км/ч. В то же время показатели базовой версии скромнее — «сотню» SU7 набирает за 5,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на уровне 210 км/ч.

Добавим, что ранее в Xiaomi показали испытания своего электромобиля на заснеженной трассе в городе Хэйхэ.