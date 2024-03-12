Стала известна дата начала продаж электромобиля Xiaomi. Цена до сих пор в секрете

Компания Xiaomi объявила о том, что продажи её электромобиля SU7 стартуют 28 марта. Оформить предзаказ на автомобиль в данный момент можно в 59 магазинах в 29 городах Китая. Цена Xiaomi SU7 по-прежнему остаётся в секрете, при этом, по словам представителей компании, создатели электромобиля ориентировались на премиальный сегмент.

Xiaomi SU7, первый электромобиль от известного производителя электроники, был представлен в декабре прошлого года. Машина будет доступна в двух версиях — базовой SU7 и более мощной SU7 Pro. У SU7 Pro, в отличие от стандартного варианта, будет полный привод, а мощность силовой установки составит 673 лошадиные силы.

Xiaomi SU7 Фото: Xiaomi

Известно, что SU7 будет разгоняться до 100 км/ч за 5,3 секунды, тогда как SU7 Pro на это понадобится лишь 2,78 секунды. Максимальная скорость топовой версии оценивается в 265 км/ч, а базовая Xiaomi SU7 способна развивать не более 210 км/ч.

В январе Xiaomi показала тесты автомобиля на заснеженной трассе в китайском городе Хэйхэ, а вскоре опубликовала фотографии салона SU7, который обращает на себя внимание в связи с большим количеством кнопок на руле и других элементах управления.