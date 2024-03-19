Эстебан Окон назвал двух самых талантливых пилотов в Формуле-1 на данный момент

Пилот «Альпин» Эстебан Окон поделился мыслями о самых талантливых гонщиках в Формуле-1 на данный момент. По мнению Окона, ими являются Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл, а также Шарль Леклер из «Феррари».

«Самый талантливый гонщик на стартовой решётке? Шарль Леклер и Макс Ферстаппен. С Шарлем я гонялся с 2005 года, а с Максом – с 201-го. И не важно, какие были условия, мы всегда шли плечом к плечу или всегда были в тройке лидеров. Так что я назову их», — приводит слова Окона F1 Oversteer со ссылкой на High Performance Podcast.

Напомним, после двух этапов Формулы-1 нынешнего сезона, Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, в общем зачёте пилотов уверенно лидирует Ферстаппен, на счету которого 51 очко. На втором месте товарищ Макса по команде Серхио Перес (36 баллов). Леклер замыкает топ-3 (28 очков).