Боттас: «Ауди» — приоритет, но если не получится, то на рынке будет масса других вариантов

Гонщик «Кик-Заубера» Валттери Боттас поделился мыслями о своём истекающем контракте со швейцарской командой. Действующее соглашение финского пилота с командой Формулы-1 рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Я не первый раз нахожусь в такой ситуации. Но, если честно, это не влияет на меня, так как я всегда стараюсь показать максимум. Мне действительно хотелось бы остаться в этой команде. Мне бы хотелось бороться за высокие места. Я вижу, что проект «Ауди» может предоставить мне такую возможность. Для меня сейчас «Ауди» является приоритетом. Но если не получится, думаю, на рынке будет масса других вариантов», – приводит слова Боттаса Speedcafe.

Напомним, в начале марта «Ауди» объявила, что договорилась полностью выкупить «Кик-Заубер».