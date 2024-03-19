Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экклстоун: технически Формула-E находится на уровне Ф-1

Экклстоун: технически Формула-E находится на уровне Ф-1
Комментарии

Бывший руководитель Ф-1 Берни Экклстоун сравнил Формулу-1 и Формулу-E.

Отметим, что более 10 лет назад, ещё в 2012 году, функционер уже высказывался о Формуле-E. Тогда Экклстоун подверг критике гоночный чемпионат на полностью электрических болидах. К слову, на тот момент времени Формула-E только находилась в стадии проекта. Но теперь мнение Берни изменилось. По словам Экклстоуна, Формулу-E технически находится на уровне Формулы-1

«Десять лет назад я думал, что первая гонка окажется последней. Поэтому я очень доволен увидеть нечто действительно классное. Технически серия на уровне Формулы-1. Это первая гонка, которую я посетил, и выглядит супер», – приводит слова Берни Экклстоуна RacingNews365.

Материалы по теме
Фелипе Масса подал в суд на ФИА, Формулу-1 и Берни Экклстоуна
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android