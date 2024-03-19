В «Кик-Заубере» рассказали, на что нацелены обновления, которые они привезут в Австралию

Управляющий директор «Кик-Заубера» Алессандро Алунни Брави высказался о предстоящем участии команды в Гран-при Австралии. Этап в Мельбурне пройдёт с 22 по 24 марта.

«Мы направляемся в Мельбурн с настроем быстро переломить ситуацию после сложного уикенда в Саудовской Аравии. Австралия — важное место для нас. Это гонка, где болельщики демонстрируют всю свою любовь к пилотам, командам и спорту в целом – отличная реклама Формулы-1. Мы хотим отдать всё, чтобы отплатить за ту любовь, которую получаем здесь.

Вернувшись в Хинвиль после Джидды, мы приступили к работе, чтобы проанализировать моменты, которые у нас пока не получались. В качестве позитива можно отметить, что наша машина способна демонстрировать уверенный гоночный темп. Мы также стремимся улучшить наш темп на быстром круге, что позволит занять более высокие места на стартовой решётке. Так что обновления, которые мы привезём в Австралию, призваны помочь нам в этом стремлении», — приводит слова Алунни Брави пресс-служба «Кик-Заубера».