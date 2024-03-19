Фелипе Масса оценил свои шансы победить после исков против ФИА, Ф-1 и Экклстоуна

Бывший бразильский пилот Формулы-1 Фелипе Масса высказался относительно своих недавних исков в Верховный суд Лондона к Международной автомобильной федерации (ФИА), руководству Формулы-1 (FOM), а также к бывшему главе серии Берни Экклстоуну с целью оспорить результаты Гран-при Сингапура из-за умышленной аварии, в которой признался бывший пилот «Рено» Нельсон Пике-младший. В случае отмены результатов той гонки Фелипе Масса опередил бы Льюиса Хэмилтона в личном зачёте сезона-2008.

«Я думаю, что сказал всё, что должен был сказать по этому поводу. Мы будем бороться до конца, и это единственное, что я могу добавить. Больше от меня ничего не зависит. Это в компетенции юристов. У нас есть очень хорошая группа людей. Они настоящий профессионалы. Я действительно верю, что у нас есть все возможности выиграть. Но теперь всё зависит не от меня.

Единственное, что я могу ещё сказать – мы боремся за справедливость, потому что то, что случилось со мной, было неправильным», — приводит слова Массы Racingnews365.